11 депутатов из демкоалиции поддержали Партию регионов при голосовании

Верховная Рада приняла постановление «О порядке выполнения отдельных положений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 228 народных депутатов из 445, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, из фракции Партии регионов документ поддержал 171 народный депутат, из фракции КПУ - 26, из фракции Блока Литвина – 20, из фракции БЮТ - 10, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 1 депутат.

Во время обсуждения народный депутат Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) заявил, что его фракция, так же как фракция НУ-НС, не может голосовать за это постановление, поскольку это будет означать, что все разговоры об отмене льгот остаются лишь разговорами.

По словам О.ЛЯШКО, докладчик по данному вопросу должен был сказать, сколько необходимо будет бюджетных средств на выплату на протяжении года зарплаты народному депутату, прекратившему полномочия.