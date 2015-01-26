Правительство обещает помощь семьям погибших в Мариуполе

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил во время выездного заседания правительства в ГСЧС, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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Яценюк поручил министру социальной политики Павлу Розенко внести соответствующее решение правительства.

Также Яценюк поручил Донецкой ОГА провести инвентаризацию и дать конкретные технико-экономические расчеты необходимости восстановительных работ в Мариуполе, Министерству экономического развития и торговли - подать на рассмотрение правительства решение о выделении средств из Резервного фонда государственного бюджета.

В соответствии с Кодексом гражданской защиты, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о мобилизации строителей и создании строительных батальонов для восстановления Мариуполя и других разрушенных российскими террористами городов.

Кроме того, Яценюк сообщил, что Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о необходимости выделения и обеспечения прохождения гуманитарной помощи на пострадавшие территории.

Как сообщал УНИАН, 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек, более 100 были ранены.