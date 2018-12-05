В Украине все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы

Создан оперативный штаб для круглосуточного мониторинга ситуации и обмена информацией с Генштабом ВСУ, СБУ и разведкой.

В Украине все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В штаб привлечены: первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк, заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардей Валерий Бондарь, а также первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Также для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

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Отмечается, что оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом ВСУ, СБУ, Службой внешней разведки, Главным управлением разведки Минобороны, Управлением государственной охраны и Госспецсвязи.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.