В НУ-НС назвали 4 кандидата в кресло Черновецкого

Единым кандидатом от демократических сил на выборах мэра Киева может стать Виталий Кличко, Юрий Луценко, Александр Омельченко или представитель БЮТ.

Такое мнение в интервью журналистам высказал член фракции НУ-НС Кирилл Куликов.

По его мнению, очевидно, что Киев поддерживает БЮТ, однако сама Тимошенко баллотироваться не будет, поэтому БЮТ должен определиться с другим кандидатом.

"Киевляне также поддерживают Виталия Кличко, Юрия Луценко и Александра Омельченко. Я думаю, что между этими четырьмя основными игроками и будет достигнута договоренность, кто будет выдвигаться единым кандидатом. Эти четыре силы обязательно должны достигнуть согласия между собой", - сказал Куликов.

Вместе с тем лидер фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко отметил, что "проблема выдвижения единого кандидата на данный момент не снимается".

"К сожалению, ни наши партнеры по коалиции, ни другие политические силы пока что не готовы относительно начала процедуры определения единого кандидата", - сказал он, добавив, что его фракция готова начинать соответствующие переговоры.

Кириленко также не исключил, что принятое во вторник постановление об объявлении перевыборов в Киеве будет обжаловано в судебном порядке стороной Леонида Черновецкого.

Кроме этого, он спрогнозировал вероятность саботажа выполнения постановления. По словам Кириленко, для обеспечения выполнения постановления ЦИК должна начать процедуру перевыборов, создав территориальные избирательные комиссии.

"Мы с вами помним сложности, с которыми реализовывались указы президента о внеочередных парламентских выборах прошлого года. Будет досадно, если мы станем свидетелями такой эпопеи, но теперь уже на уровне города Киева", - сказал Кириленко.

Украинская правда