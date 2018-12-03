Адвокат Касько рассказал о практике незаконных задержаний в Украине и установления непомерных залогов

По его словам, задержание по подозрению в совершении преступления без предварительного разрешения суда - наиболее распространенное в последнее время в Украине нарушение со стороны правоохранительных органов всех мастей.

Бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Виталий Касько рассказал, насколько в Украине массово распространена практика незаконных задержаний и установления непомерных залогов на фоне дела о хищении 20 млн долларов кредита Ощадного банка.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

Касько отметил, что не является адвокатом фигурантов этого дела, но ведет похожие дела с аналогичными проблемами.

По его словам, задержание по подозрению в совершении преступления без предварительного разрешения суда - наиболее распространенное в последнее время в Украине нарушение со стороны правоохранительных органов всех мастей.

Такое задержание по Конституции возможно только в двух случаях: когда человека застали на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения с целью прекращения соответствующих действий и немедленного доставки его в суд.

"Например, в большинстве типичных дел НАБУ говорится о документальных деяниях, которые не совершаются непосредственно перед задержанием. В таких случаях предварительное разрешение суда является обязательным. Игнорирование этого требования является по сути произвольным задержанием. Есть нарушения, как Конституции, так и статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека, которая защищает право человека на свободу. А это прямой путь в Европейский суд, куда уже подано не одно заявление о произвольном задержании (без разрешения суда) со стороны украинских следователей, в том числе - детективов НАБУ", - сообщил юрист.

При этом, по его словам, суд в Страсбурге уже признавал это нарушением в контексте предыдущего УПК и украинские правоохранители должны были об этом знать.

Второй системной проблемой в деятельности следственных органов, в том числе антикоррупционных, по его словам, являются ходатайства в суд о применении в альтернативе взятию под стражу залога в размере, заведомо непомерного для человека.

"Это по сути своей не что иное как скрытое безальтернативное заключение под стражу, что противоречит не только европейским стандартам, но и подпадает под прямой запрет украинского уголовного процессуального закона (ч.4 ст.182 УПК). Такие нарушения будут ждать своей оценки в Европейском суде по правам человека, но они свидетельствуют не в пользу чистоплотности работы украинской правоохранительной системы, которая не только не научилась работать по новым стандартам, но на практике показательно демонстрирует пренебрежение правами человека", - уверен Касько.

Как сообщалось, САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.