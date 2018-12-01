Климкин обвинил власти России в аморальном отношении к пленным украинским морякам

Украинские дипломаты пытаются с помощью международного сообщества оказать давление на Россию с требованием освобождения 24 украинских военных моряков, захваченных в плен 25 ноября.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил власти Российской Федерации в аморальном отношении к пленным украинским морякам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем сегодня в Киеве.

"В России нет не только какой-то человеческой политики, но и человеческой морали, поскольку мы не можем получить официальную информацию о наших ребятах, и получаем информацию из многих источников. И, кстати, перевозить раненных ребят на самолете - это вообще против любых правил какой-либо разумной человеческой морали", - подчеркнул Климкин.

По его словам, сегодня все усилия Украины сосредоточены на том, чтобы создать волну международного давления для того, чтобы освободить пленных украинцев и захваченные корабли.

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Он отметил, что сегодня мировые лидеры говорят об этом с президентом Российской Федерации в Буэнос-Айресе в рамках саммита "Большой двадцатки".

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. После обстрелов и штурма в российский плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах.

Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Появилась неофициальная информация, что украинских моряков перевезли в Москву.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве подтвердили, что в этом учреждении находится 21 захваченный Россией украинский моряк, еще трое в больнице.

Климкин со ссылкой на источники сообщил, что украинских моряков перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина", не исключив, что захваченных украинцев могли развести в разные места в России.