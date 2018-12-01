Адвокаты и украинские консулы не могут посетить моряков в СИЗО Москвы - Полозов

Экипажи захваченных катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в полном составе арестованы на 2 месяца так называемыми судами аннексированного Крыма.

Адвокатам и украинским консулам пока не удается посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово".

Об этом "5 каналу" сообщил адвокат Николай Полозов, который является адвокатом Дениса Гриценко.

"Российские власти дали информацию украинской стороне о том, где находятся моряки вечером в пятницу, когда СИЗО было закрыто. Суббота, воскресенье - СИЗО тоже закрыто. Раньше, чем в понедельник, ни консулы, ни кто из адвокатов попасть туда не смогут. Там усиленный проход для адвокатов, необходимо получать разрешение следователя, а это может затянуть процесс и на день, и на два, и на неделю. в зависимости от желания следователя давать разрешение ", - сказал Полозов.

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Всех украинских моряков - доставили в Москву. 21 моряк находится в СИЗО «Лефортово", трое раненых в больнице "Матросской тишины".

По данным их защитников, военнопленные сейчас в карантинных одиночных камерах. Это комнаты полтора на два метра, там ничего нет, кроме стола, скамейки и железной кровати. Военную форму в украинцев забрали, выдали тюремную одежду. Адвокаты украинских моряков уже подали апелляцию в так называемый Верховный суд аннексированного Крыма относительно незаконного ареста их подзащитных. Сейчас дата заседания - неизвестна, отметил защитник одного из военнослужащих Николай Полозов.

Напомним, экипажи захваченных катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в полном составе арестованы на 2 месяца так называемыми судами аннексированного Крыма. Россия обвиняет украинских военнослужащих в нарушении территориальных вод и игнорировании предупреждений пограничной службы ФСБ. В то же время, в Украине настаивают: российские военные напали на украинские корабли и моряков в нейтральных водах Черного моря - так что они должны быть признаны военнопленными.