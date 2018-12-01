Польша наградила Сенцова знаком отличия "За человеческое достоинство" (фото)

Польский министр Яцек Чапутович подчеркнул, что судьба Сенцова напоминает миру о драме Украины, часть территории которой оккупировала Россия.

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович торжественно вручил сестре незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталии Каплан награду польского внешнеполитического ведомства "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humane).

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония вручения почетной награды состоялась в Национальном заповеднике "София Киевская".

Читайте такжеВ Европарламенте хотят добиться от РФ разрешения на посещение Сенцова делегацией евродепутатов

"Для меня честь, что этой наградой "За человеческое достоинство" я могу наградить господина Олега Сенцова за признание его заслуг в сфере защиты прав человека, бескомпромиссной защиты прав преследуемых лиц, находящихся под угрозой репрессий, а также за защиту прав отдельного человека и уважение его достоинства", - заявил Чапутович.

По его словам, этой наградой Польша выражает поддержку Сенцову, который в глазах всего международного сообщества является символом вечной борьбы за права человека.

Вместе с тем глава МИД Польши отметил, что очень жалеет, что не имеет возможности лично вручить награду украинскому режиссеру, потому что, "несмотря на плохое состояние здоровья, Сенцов продолжает отбывать наказание сроком 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима на севере России".

Чапутович также выразил сожаление, что количество заключенных Россией украинцев увеличивается и напомнил о недавнем захвате в плен 24 украинских моряков.

"Олег Сенцов напоминает миру о драме Украины, часть территории которой оккупировала Россия. Аннексией Крыма Россия грубо нарушила наиболее базовые принципы норм международного права", - подчеркнул глава МИД Польши.

Также он подчеркнул, что Сенцов напоминает о других украинцах, которые живут под контролем российских сил в оккупации и которых "российская репрессивная машина может безосновательно обвинить в любой момент".

Премия Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»), учрежденная в 2012 году министром иностранных дел Польши, присуждается за самоотверженную и бескомпромиссную деятельность по защите прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию по защите прав личности и уважения к человеческому достоинству.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.