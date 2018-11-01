Не волнуйтесь, я выжил: Сенцов написал письмо правозащитникам
Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме к правозащитнику сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад.
Читайте такжеНа вручение премии Сахарова Сенцову поедут его адвокат и сестра
Об этом на своей странице в Facebook написал российский правозащитник Николай Щур.
"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", - отметил он.
Щур процитировал письмо Сенцова: "Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил".
Комментируя письмо, правозащитник констатировал, что "можно немного выдохнуть".
Он также уточнил, что письмо - от 29 октября.
Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.
Украинец Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в анексованому Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.