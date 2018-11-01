Не волнуйтесь, я выжил: Сенцов написал письмо правозащитникам

По словам украинца, сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем месяц назад.

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме к правозащитнику сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад.

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Об этом на своей странице в Facebook написал российский правозащитник Николай Щур.

"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", - отметил он.

Щур процитировал письмо Сенцова: "Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил".

Комментируя письмо, правозащитник констатировал, что "можно немного выдохнуть".

Он также уточнил, что письмо - от 29 октября.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительного голодания Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Украинец Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в анексованому Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.