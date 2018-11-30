САП просит суд взять Продана под стражу, требуют 89 миллионов гривень залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура мотивирует свое обращение тем, что Продан четыре раза не являлся на допросы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании для бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 млн грн.

Как сообщает пресс-служба САП, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора САП провели допрос Продана по уголовному производству относительно незаконного обогащения.

«Как и ожидалось, подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу после возвращения в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины, никаких документов на обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил», - заявили в САП.

Продан и его защитники не предоставили никаких подтверждающих документов относительно уважительности причин его отсутствия на территории Украины, в том числе о прохождении лечения и неявок на вызовы в САП. При этом в САП напомнили, что прокуроры четыре раза в установленном законом порядке на 8, 15, 20 и 26 ноября вызвали Продана в качестве подозреваемого.

«Учитывая изложенное, сегодня САП обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 89 млн грн, что соответствует сумме возможного незаконного обогащения», - отметили в прокуратуре.

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В САП напомнили, что Продан подозревается в приобретении за время работы с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. С целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлена на близкого товарища.

По ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана.

29 августа стало известно, что генпрокурор передал в САП часть материалов уголовного производства в отношении Продана. Речь идет о якобы приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц в Украине и Турции.

5 сентября Продан по собственному желанию уволился из ГФС и сообщил о намерении принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя фискальной службы.

13 ноября он написал в Facebook, что не может приходить на допросы в САП, поскольку находится за границей на лечении.

16 ноября в САП сообщили о вручении подозрения Продану в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК). Продан подозревается в приобретении за время работы "на должностях и.о. заместителя и председателя ГФС" с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность более 89 млн грн, за которые "для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств".

С целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкое лицо. Среди приобретенных объектов: 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн. Также следствие проверяет причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

26 ноября Продан заявил, что вернулся в Киев после лечения в баварской клинике.

Кабинет министров назначил Продана и.о. председателя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах он возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.