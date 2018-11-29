САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос 30 ноября

В прокуратуре отмечают, что информация о пребывании Продана в немецкой клинике еще не нашла подтверждения предусмотренным процессуальным законодательством способом.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызывает бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана на допрос 30 ноября.

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Об этом говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

"Им и его адвокатами получено сообщение о вызове на 30 ноября на 09.00 в помещение НАБ Украины для проведения с ним процессуальных действий в рамках производства по ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также в САП отметили, что Продан, несмотря на обещание "немедленно" прибыть в прокуратуру по возвращении в Украину из Германии, в аэропорту "Борисполь" 26 ноября отказался получить повестку о вызове на 12.00 в тот же день и не пришел ни к прокурорам САП, ни к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

В прокуратуре отметили, что Продана трижды вызывали на допрос на 8, 15 и 20 ноября, но он не явился и до сих пор не предоставил каких-либо подтверждающих документов об уважительности причин своей неявки.

Также в САП отметили, опубликованные в публичной плоскости утверждения о якобы пребывании Продана за границей на лечении и предоставление защитниками фотокопий листа бумаги на немецком языке о якобы пребывании Продана с 15 по 21 ноября в клинике Байройт (ФРГ) до сих пор не нашли своего подтверждения предусмотренным процессуальным законодательством способом, при этом о месте пребывания с 21 по 25 ноября вообще не предоставлено никакой информации.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана.

29 августа стало известно, что генпрокурор передал в САП часть материалов уголовного производства в отношении Продана. Речь идет о якобы приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц в Украине и Турции.

5 сентября Продан по собственному желанию уволился из ГФС и сообщил о намерении принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя фискальной службы.

13 ноября он написал в Facebook, что не может приходить на допросы в САП, поскольку находится за границей на лечении.

16 ноября в САП сообщили о вручении подозрения Продану в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК). Продан подозревается в приобретении за время работы "на должностях и.о. заместителя и председателя ГФС" с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность более 89 млн грн, за которые "для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств".

С целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкое лицо. Среди приобретенных объектов: 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн. Также следствие проверяет причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

26 ноября Продан заявил, что вернулся в Киев после лечения в баварской клинике.

Кабинет министров назначил Продана и.о. председателя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах он возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.