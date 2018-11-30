В России отреагировали на запрет российским мужчинам въезжать в Украину

Раньше глава ГПСУ заявил, что гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения.

В России говорят, что не будут вводить ответные ограничения на въезд в РФ граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, передает "РИА Новости". "Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас такими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильным ударом по миллионам украинцев, которые работают в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", - говорит он.

Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что введения зеркальных мер на въезд мужчин из Украины в Российскую Федерацию «может привести к помешательству».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Захарова заявила на брифинге в Москве.

«Что касается Украины и того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству», - сказала Захарова, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать зеркальных мер со стороны России.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.