Яценюк проведет заседание оперативного штаба по Мариуполю
14:48, 24 января 2015Политика
2820 0
Сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк проведет заседание оперативного штаба по ситуации в Мариуполе.
Яценюк проведет заседание оперативного штаба / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.
Также отмечается, начало мероприятия запланировано на 15:00.
Читайте такжеТурчинов: ответственность за погибших в Мариуполе лежит на Путине
Как сообщал УНИАН, сегодня боевики обстреляли Мариуполь, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter