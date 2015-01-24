Яценюк проведет заседание оперативного штаба по Мариуполю

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Также отмечается, начало мероприятия запланировано на 15:00.

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Как сообщал УНИАН, сегодня боевики обстреляли Мариуполь, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.