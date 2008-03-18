Тигипко получил две должности: одну - в Кабмине, другую - при Кабмине

Совет инвесторов при Кабинете Министров в качестве сопредседателей возглавили премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель правления компании «ТАС групп», экс-председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Совета инвесторов.

Изначально предполагалось, что Совет инвесторов должен возглавить председатель, и в проектах решения Совета предлагалась кандидатура главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО. Вместе с тем премьер заявила: «Я против такого подхода, потому что вам нужна самоорганизация».

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала инициативу одного из представителей Совета инвесторов об избрании двух сопредседателей – по одному от правительства и от инвесторов.

Ю.ТИМОШЕНКО также выдвинула кандидатуру С.ТИГИПКО на должность сопредседателя Совета инвесторов, а также сообщила о том, что он назначен ее советником.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что по итогам заседания Совета инвесторов будут сформированы пять рабочих групп: по развитию фондового рынка; по валютному регулированию; по макроэкономике; по подготовке двух законопроектов – о частном и государственном партнерстве, а также о концессии; по развитию аграрных рынков.

Премьер-министр также предложила проводить регулярные встречи один раз в месяц. При этом она предупредила инвесторов, что сегодня она в последний раз перед ними отчитывалась. По ее словам, теперь она рассчитывает, что локомотивом в создании благоприятных условий хозяйствования станет непосредственно бизнес.

Справка УНИАН. С.ТИГИПКО был народным депутатом ІІІ-ІV созывов. Занимал должности вице-премьер-министра по вопросам экономических реформ, вице-премьера по вопросам экономики, министра экономики, председателя Нацбанка Украины. В 2004 году возглавлял избирательный штаб кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.