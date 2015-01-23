Боевики расстреливают Станицу прямой наводкой, разрушены 40 домов, есть погибшие - Москаль

Пушки и установки, как и залпы из них, видно из поселка невооруженным глазом, сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль на своем сайте.

"Из-за прямых попаданий снарядов разорваны и горят трубы газопроводов, повреждены несколько домов. Последствия обстрелов пока неизвестны. В общем за вчерашний день и минувшую ночь Станица подверглась нескольким интенсивным обстрелам. В помещение Укртелекома попали три снаряда, вблизи райгосадминистрации разрушен частный дом, взрывной волной в здании РГА выбиты окна. Повреждены около сорока домов, некоторые восстановлению не подлежат. На ул. Катаева артиллерийский снаряд попал в жилой дом и разрушил его. Погибли хозяева - супруги 60 лет. Информация о других пострадавших уточняется", - сообщает Москаль.

Читайте такжеПодконтрольная Украине территория Луганщины полностью обесточена - МоскальПо словам председателя ОГА, в райцентре уже четвертые сутки нет ни электроэнергии, ни центрального тепла, ни газа, ни воды, а подвоз продуктов заблокирован.

"Такой интенсивности обстрелов, как сейчас, в Станице не было с начала боевых действий", - отметил Москаль.