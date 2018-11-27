"Это не позиция Кремля": у Путина высказались о судьбе экипажей захваченных украинских кораблей в Керченском проливе

Так называемый "суд" в Симферополе сегодня будет избирать меру пресечения захваченным в плен украинским морякам.

В Кремле заявили, что не имеют позиции относительно судьбы экипажей захваченных российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не позиция Кремля. Это должна быть позиция суда", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, какую позицию Кремль занимает относительно судьбы экипажей захваченных кораблей.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен. По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинца.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, ссылаясь на информацию от крымчан, что так называемый "суд" в Симферополе сегодня, 27 ноября, будет избирать меру пресечения захваченным в плен украинским морякам.