Луценко собирается в Косово

Сейчас прорабатывается вопрос относительно поездки министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в Косово для выяснения и анализа ситуации на месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Результаты анализа и изучения ситуации учитывая с учетом момента безопасности будут обобщены и переданы руководству государства для принятия решения», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Он также сообщил, что по информации отдельных источников, прорабатывается и вопрос возможного посещения сегодня Косово министром внутренних дел Республики Польша.

Он напомнил, что украинские миротворцы находятся в Косово под польским командованием.

В.КИРИЛИЧ также сообщил, что консул Украины в Сербии прорабатывает вопрос относительно репатриации тела умершего миротворца в Украину.

Он также сообщил, что остальные раненые миротворцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном выводе украинских миротворцев из Косово, он отметил, что этот вопрос не находится в компетенции Министерства иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта в Косово в городе Митровица произошло столкновение противников факта провозглашения независимости Косово с полицейскими силами ООН. В результате вооруженного противостояния протестующие обстреляли дом полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате таких действий был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Один из раненых украинцев скончался.