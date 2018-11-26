Порошенко проводит телефонный разговор с Меркель

В связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране.

Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter. "Только что начался телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель", - отметил спикер главы государства. Читайте такжеКлимкин объяснил, почему Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией Как сообщал УНИАН, в связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.

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