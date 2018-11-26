Атака России в Азовском море: Климкин предупредил о возможности силового ответа

Министр отметил, что право на самозащиту предусмотрено Уставом ООН.

Украина будет добиваться дипломатического урегулирования ситуации в Азовском море, но сохраняет право на самозащиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хочу отметить один очень важный тезис: в соответствии с Уставом ООН Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в статье 51 Устава ООН", - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, в связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.