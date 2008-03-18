Тимошенко чувствует «сумасшедшее сопротивление»

Любые действия правительства по созданию прозрачных условий для деятельности бизнеса вызывает «сумасшедшее сопротивление», заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Совета инвесторов при Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Мы имеем достаточно четкие намерения навести порядок в Украине в системе ведения бизнеса. Безусловно, если мы думаем, что это легко делать и правительству достаточно только желания - это не так. Каждый шаг, направленный на прозрачность процедур, вызывает сумасшедшее сопротивление», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое сопротивление свидетельствует о том, что система противостоит каким-либо изменениям.

«Это мы видели в 2005 году, это мы видим и сегодня. Но я думаю, что наше объединение, чтобы добиться изменений, является очень важным», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заверила представителей Совета инвесторов, что правительство готово к ежедневной работе.

«Такие наши встречи будут проводиться периодически. Наша работа будет осуществляться ежедневно на уровне министерств и ведомств, на уровне рабочих групп, которые сегодня будут созданы, все это будет шаг за шагом приносить позитив», - уверена глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также назвала три основных приоритета правительства в области создания благоприятных условий хозяйствования: ликвидация препятствий со стороны бюрократического аппарата, ликвидация каких-либо исключений и преференций для отдельных субъектов хозяйствования, а также минимизация коррупции в этой сфере.