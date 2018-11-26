Турчинов заявил об активной подготовке военных подразделений РФ на границах с Украиной

Именно поэтому, по его словам, необходимо решение о введении военного положения в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об активной подготовке военных подразделений Российской Федерации вдоль северных, восточных и южных границ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Он отметил, что 5 лет Россия ведет гибридную войну против Украины, но впервые она открыто атаковала ВСУ. По его словам, раньше это было скрыто, Россия использовала своих военных без опознавательных знаков.

Читайте такжеМорской бой: Россия начала эскалацию в Азовском море

«Мы видим, что сегодня военные подразделения Вооруженных сил, ФСБ РФ атаковали наши ВМС, причем вели огонь на поражение. Именно поэтому мы говорим об опасности не только провокаций в Черном и Азовском морях, но и на суше. Мы видим ту активную подготовку военных подразделений РФ, которая происходит вдоль наших северных, восточных и южных границ», - заявил Турчинов.

Именно поэтому, по его словам, необходимо решение о введении военного положения в Украине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решение о введении военного положения в Украине и обращение в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании.

Речь идет о введении военного положения на срок 60 суток. Решение будет принимать Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября, которое назначено на 16:00.

25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.