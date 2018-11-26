Порошенко поддержал введение военного положения

Речь идет о введении военного положения на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решения о введении военного положения в Украине и обращения в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

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«Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду», - сказал главы государства.

Он отметил, что военный кабинет обратился с предложением вынести на заседание СНБО предложение о подготовке решения о введении военного положения в Украине и обращение к ВР, чтобы «она завтра, по возможности (соответствующие консультации с председателем ВР уже проведены) рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании ».

«Я как президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного кабинета - вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины», - заявил глава государства.

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Порошенко особо подчеркнул, что введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия.

Данное решение, по словам Порошенко, не предусматривает мобилизации, но надо "быть наготове", заявил президент.

Как сообщает 112 в своем телеграме, представители НБУ на заседании СНБО заявили, что военное положение на работу банков не повлияет, и эта сфера будет работать в штатном режиме. Госпогранслужба намерена ограничить пересечение границы для "некоторых категорий" граждан РФ. Для граждан Украины все останется как и было.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал сконцентрироваться на "внешнем враге", а не на внутренних спорах. Полиция переходит на усиленный режим работы, и посольства будет охранять особо тщательно. Министр информационной политики Юрий Стець во время заседания призвал всех пользоваться исключительно официальными источниками информации и не читать "fake news".

Премьер-министр Гройсман призвал мобилизовать весь цивилизованный мир, чтобы "покончить с варварством и бандитизмом". Он уверен, что экономический рост сохранится, несмотря на военное положение.

Военное положение, значение

"Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений" (статья 1 Закона "О правовом режиме военного положения").