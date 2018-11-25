Агрессия РФ возле Керченского пролива: Украина экстренно созывает Совбез ООН

По словам посла Украины в Эстонии, "сегодняшние опасные события в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт.

Украина экстренно созывает Совет безопасности Организации Объединенных Наций из-за российской агрессии возле Керченского пролива.

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Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

"Сегодняшние опасные события в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт. Украина созывает экстренное заседание СБ ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.