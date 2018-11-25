Морской бой: Россия начала эскалацию в Азовском море

Утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины, сопровождавший два бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» во время их планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь. В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход, в соответствии с международными нормами и в целях обеспечения безопасности судоходства, РФ заранее получила уведомление. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир. В результате инцидента были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик.

«Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями», — сообщило командование военно-морских сил Украины.

По словам пресс-секретаря ВМС ВСУ Олега Чалого, экипаж буксира «не пострадал от тарана российским кораблем», и корабли продолжили движение по Азовскому морю.

В МИД Украины отреагировали на российскую провокацию, заявив, что РФ такими действиями нарушает нормы Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

«Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море преступили черту и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу относительно кораблей ВМС ВС Украины», - говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что будут безотлагательно информировать партнеров Украины об агрессии РФ в Азовском море. «Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а, следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества», - подчеркнули в МИД.

В свою очередь, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин добавил, что «эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову хоть в чем-то полезном для Украины». «Россияне не просто протаранили буксир Военно-морских сил Украины, что привело к потере им части управляемости, но и блокировали все корабли группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь этому судну», - сообщил Бабин.

Однако на этом инцидент не был исчерпан.

Россия тут же, ожидаемо, заявила, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ отметили, что у них не было заявки на проход кораблей и в график прохода через Керченский пролив они не были включены.

Впрочем, подобное заявление не новость, учитывая, что в последнее время россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями. Не говоря уже о том, что перегородили Керченский пролив мостом.

Но останавливаться на достигнутом Россия не стала. Ближе к часу дня РФ, понимая, что украинские катера продолжают движение в Мариуполь, перекрыла проход к Керченскому проливу на границе Азовского и Черного морей для всех судов. В Керчьтрафикконтроле сообщили, что движение на проходе моста перекрыто в обе стороны в связи с посадкой на мель российского танкера.

Вместе с тем, в ВМС ВСУ отметили, что украинскими военными был зафиксирован заход на боевой курс двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52.

И пока информацию о закрытии пролива не подтверждали международной системой контроля судоходства, танкер, севший на мель прямо под Керченским мостом, зафиксировали для истории крымские журналисты.

Видео: Kerch.FM

В ВМС Украины эту ситуацию сравнили с событиями 2014 года, мол, «затопим корабли, не дадим возможности пройти». «Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти», - заявил командующий Военно-морских сил Украины, адмирал Игорь Воронченко.

В свою очередь, по его словам, экипажи украинских бронекатеров «находятся боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта». При этом адмирал отметил, что трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив.

По словам координатора группы «Информационное сопротивление», народный депутат от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука, план Путина, реализуемый через погранвойска ФСБ РФ, очевиден: после фактической экономической блокады украинских портов в Азовском море перейти к запугиванию своими военными средствами ВМС Украины. «Момент для провокации в Москве выбрали подходящий, явно надеясь, что на данный момент внимание цивилизованного мира приковано исключительно к событиям во Франции», - считает он.

«Зачем данная провокация нужна Путину, и почему именно сейчас? Стоит вспомнить, что нкануне МИД Украины официально заявил, что в декабре текущего года представит проект резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН», - добавил эксперт.

Таким образом, по его словам, Кремлю нынешняя провокация нужна по двум причинам. Во-первых, создать базу для обвинения Киева в «агрессивных действиях», чтобы, с помощью своих вассалов попытаться похоронить резолюцию ООН.

Во-вторых, дать сигнал Киеву, что для Москвы не существует ни норм международного права, ни двусторонних договоренностей.

Читайте также"Угроза полномасштабного военного конфликта": украинский посол призвал США отреагировать на атаку россиян в Азове

Подтверждением этих слов, кстати, может служить заявление МИД РФ, озвученное официальным представителем ведомства Марией Захаровой еще 22 ноября. Тогда она сообщила, что, прикрываясь завесой «о некоей милитаризации Азовского моря», ситуацию в регионе нагнетает именно Украина. А то, что Россия блокирует суда, является всего лишь «профилактическими мероприятиями», которые нужны, оказывается, для «обеспечения безопасности российских граждан и объектов стратегической инфраструктуры, в частности, Крымского моста».

По мнению эксперта-международника Тараса Семенюка, после подобных действий и заявлений РФ, Украине стоит ожидать от «соседа» новой агрессии и эскалации. «Россия будет использовать любую возможность, чтобы украинцы отвечали силой… Такая тактика уже использовалась на Донбассе, когда российские «Грады» били по украинским позициям из жилых кварталов, ожидая, когда наши обстреляют их в ответ. Чтобы затем обвинить Украину в агрессивных действиях», - отметил он.

В этой связи, дальнейшее противостояние возле Керченского моста может привести, например, к тому, что россияне, чтобы «прикрыть» факт его начавшегося обрушения (недавно появилась информация, что на некоторых участках происходит вертикальное смещение арок моста), «помогут» ему падать, а обвинят во всем украинские военные катера.

Подтверждением такого мнения может служить то, что ближе к вечеру российские корабли при выходе из Керченского пролива открыли по украинским кораблям огонь, это привело к ранению двоих украинских моряков, а украинские катера и буксир были захвачены россиянами. «По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ", - говорится в сообщении. Также в ВМС сообщили о двух раненых украинских военных моряках.

«Агрессивные действия РФ требуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции», - заявили в Администрации президента Украины.

«Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны G7 и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ», - говорится в сообщении из АП.

В связи с этим, в 22-00 запланировано заседание Военного кабинета при президенте Украины.

УНИАН