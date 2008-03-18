Верховная Рада утвердила повестку дня: начнут с программы Тимошенко
Не голосовали в полном составе 3 фракции
Верховная Рада Украины утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю.
Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение этого документа проголосовало 227 из 450 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина.
Повесткой дня предусмотрено, что в четверг, 20 марта, народные депутаты будут рассматривать программу деятельности правительства.
Также в этот день Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы о назначении председателя Службы безопасности Украины, увольнении и назначении руководителя Фонда госимущества, а также увольнении и назначении председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания, председателя Антимонопольного комитета и назначении на должность вице-премьер-министра Украины Виталия ГАЙДУКА.
Кроме того, на этой неделе в парламенте предусматривается рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
Также на этой неделе ВР планирует рассмотреть вопрос деятельности руководства городов Киева и Харькова.
Сегодня ВР планирует рассмотреть проект закона о Кабинете Министров Украины.