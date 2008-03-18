Верховная Рада утвердила повестку дня: начнут с программы Тимошенко

Верховная Рада Украины утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение этого документа проголосовало 227 из 450 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блока Литвина.

Повесткой дня предусмотрено, что в четверг, 20 марта, народные депутаты будут рассматривать программу деятельности правительства.

Также в этот день Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы о назначении председателя Службы безопасности Украины, увольнении и назначении руководителя Фонда госимущества, а также увольнении и назначении председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания, председателя Антимонопольного комитета и назначении на должность вице-премьер-министра Украины Виталия ГАЙДУКА.

Кроме того, на этой неделе в парламенте предусматривается рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.

Также на этой неделе ВР планирует рассмотреть вопрос деятельности руководства городов Киева и Харькова.

Сегодня ВР планирует рассмотреть проект закона о Кабинете Министров Украины.