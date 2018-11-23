На Синод Вселенского патриархата поедет представитель Порошенко, где примут решение по томосу для Украины

В декабре в Украине состоится Объединительный собор.

27-29 ноября заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса.

Как передает корсепондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

«27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации, едет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса», - сказал Порошенко.

«А в декабре мы соберем собор новой церкви», - добавил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Также было отменено письмо синода 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Вселенский патриархат сообщил, что заседание Объединительного собора в Украине состоится в декабре, а дату объявит Синод патриархата, который пройдет 27-29 ноября.