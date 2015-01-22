Кабмин рассмотрел и передал Раде постановление о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время отправки гуманитарной помощи на Донбасс заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Сегодня боевики с оружием в руках не дают восстановить системы жизнеобеспечения, восстановить нормальную жизнь на территории Украины», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром из Харькова в Донецкую и Луганскую области отправили грузовики с 330 т гуманитарной помощи.

Читайте такжеСБУ: Захарченко является основным подозреваемым в деле о расстреле автобуса под Волновахой14 января украинское правительство и МИД призвали международные организации, западных партнеров на политическом уровне признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями и принять соответствующие меры международного правового реагирования в отношении этих группировок.

Кроме того, 14 января Верховная Рада Украины приняла обращение к Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, национальным парламентам стран-членов ЕС, США, Канады, Японии и Австралии с призывом продлить действие санкций против России и признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.

19 января генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что Генеральная прокуратура Украины обратится в административный суд с требованием признать “ДНР” и “ЛНР” террористическими организациями. По его словам, Верховная Рада уже признала указанные так называемые “республики” террористическими организациями.