Кабмин рассмотрел и передал Раде постановление о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Кабинет министров Украины в среду, 21 января, рассмотрел постановление о признании так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» террористическими организациями и направил его для утверждения в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время отправки гуманитарной помощи на Донбасс заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«Сегодня боевики с оружием в руках не дают восстановить системы жизнеобеспечения, восстановить нормальную жизнь на территории Украины», - подчеркнул Зубко.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром из Харькова в Донецкую и Луганскую области отправили грузовики с 330 т гуманитарной помощи.
Читайте такжеСБУ: Захарченко является основным подозреваемым в деле о расстреле автобуса под Волновахой14 января украинское правительство и МИД призвали международные организации, западных партнеров на политическом уровне признать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями и принять соответствующие меры международного правового реагирования в отношении этих группировок.
Кроме того, 14 января Верховная Рада Украины приняла обращение к Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, национальным парламентам стран-членов ЕС, США, Канады, Японии и Австралии с призывом продлить действие санкций против России и признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.
19 января генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что Генеральная прокуратура Украины обратится в административный суд с требованием признать “ДНР” и “ЛНР” террористическими организациями. По его словам, Верховная Рада уже признала указанные так называемые “республики” террористическими организациями.