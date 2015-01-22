Благодаря Бузине в Украине могут принять закон о ксенофобии

Об этом в эфире 5 канала заявила глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

«Бузина - это человек, который является не просто украинофобом, он является украиноненавистником. Я видела его выступления в эфире российских телеканалов, слышала то, что он говорит и об Украине, и об украинцах, о том, что происходит, про украинскую историю. И когда он становится главным редактором и определяет редакционную политику крупной газеты, очевидно - очень много вопросов к владельцу этой газеты и украинского законодательства, которое мы должны усиливать», - отметила Сюмар.

Читайте такжеМИД направил ноту Болгарии в связи с украинофобией в детском лагере«И поэтому сейчас, я собираюсь зарегистрировать законопроект о ксенофобии, чтобы мы имели непосредственное понимание - если ты ксенофоб, и как в данном случае - ты боишься самих украинцев, то очевидно, что это нарушение - это серьезное преступление и такие люди так же должны нести наказание», - подчеркнула она.