Рада уже сегодня может проголосовать за курс Украины на вступление в ЕС и НАТО

Представитель президента в парламенте подчеркнула, что парламент должен интенсивно поработать сегодня.

Депутат от «БПП», представитель президента в парламенте Ирина Луценко считает, что Верховная Рада сегодня может одобрить изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказала в интервью журналистам.

Она подтвердила, что уже есть положительное решение Конституционного суда относительно соответствующего президентского законопроекта.

"Есть точная информация, что 14-ю голосами - большинством голосов судей КС - было принято положительное решение о том, что нормы, предложенные президентом Порошенко, изменений в Конституцию соответствуют действующей Конституции", - сказала она.

Луценко подчеркнула, что парламент должен интенсивно поработать сегодня "по этому поводу".

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Она уточнила, что должно быть решение профильного комитета ВР по законопроекту о внесении изменений в Основной закон.

По словам Луценко, если в профильном комитете «находятся государственники», и они «интенсивно поработают, то мы будем иметь это решение сегодня в зале».

"Есть шанс сегодня в зале проголосовать за эти изменения в первом чтении", - сказала она.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли присутствовать на вечернем заседании парламента президент, Луценко ответила: "Посмотрим как будет складываться ситуация".

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.