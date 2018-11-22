КСУ дал "зеленый свет" утверждению в Конституции курса на вступление Украины в ЕС и НАТО – источник

Судьи КСУ рассматривали вопрос три дня подряд.

Конституционный суд Украины дал положительное заключение относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства страны в Европейском Союзе и НАТО.

Как сообщил УНИАН источник в КСУ, такое решение было принято сегодня во время рассмотрения дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации североатлантического договора) (№ 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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Данный вопрос, согласно повестке дня заседаний Конституционного суда, размещенной на сайте суда, Большая палата КСУ рассматривала 20, 21 и 22 ноября на закрытой части своего пленарного заседания. Однако, по словам собеседника агентства, предварительно планировалось, что этот вопрос суд будет рассматривать 22 ноября, однако дата была срочно изменена.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, № 9037).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

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Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

19 ноября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Согласительного совета сообщил, что в среду, 21 ноября, Конституционный суд должен дать заключение по поводу изменений в Основной закон в части вступления в будущем Украины в Евросоюз и НАТО.

Парубий подчеркнул, что если будет такое решение Конституционного суда и будет решение по этому вопросу профильного комитета парламента, то уже в четверг, 22 ноября, парламент сможет рассмотреть изменения в Конституцию.