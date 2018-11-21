Оккупанты отреагировали на сообщения о том, что Крымский мост проседает

По информации МинВОТ, Крымский мост начал проседать. Но оккупанты утверждают обратное.

Руководитель так называемого комитета крымского оккупационного парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал сообщение МинВОТ о проседающем Крымском мосте.

Он назвал данную информацию "мифом". "Мост находится под постоянным наблюдением инженерно-технических служб, и никаких сомнений в его прочности нет", – сказал Гемпель в комментарии "РИА Новости".

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Оккупант также предложил украинским политикам "проехаться по Крымскому мосту и самим убедиться, насколько он крепок".

В свою очередь, депутат нелегитимной Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился в методах украинских геологов, которые пришли к выводу, что Крымский мост начал проседать, передает "Взгляд".

"Мне хотелось бы знать, каким образом украинские геологи измерили проседание – нырнули на 90 метров в Керченском проливе с линейкой?", – сказал Бальбек.

Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.