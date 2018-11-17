ЕС может ввести санкции против Венгрии - Арьев

Причина - принятие законов против развития гражданского общества.

ЕС может применить санкции против Венгрии за принятие законов против развития гражданского общества.

Об этом в эфире "Прямого" сказал народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев.

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"В Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняли венгерские власти, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, общественных организаций и не только. Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", - заявил Арьев.

Он уверен, что Украина должна воспользоваться ситуацией и действовать асимметрично.

"Мы должны максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО для того, чтобы соответствующий фидбэк уже уходил от нас. Чтобы с ними (Венгрией) разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются", - считает Арьев.

Напомним, Венгрия требует от Украины отсрочки имплементации языковой статьи закона об образовании, а также отмены ее действия на частные учебные заведения. Из-за принятия закона страна блокирует сотрудничество Украины и НАТО, в частности встречи Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.