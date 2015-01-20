Der Spiegel: Обама забывает мир

В своей статье «Обама забывает мир», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, Себастьян Фишер пишет о том, что во время своего второго срока президенты США, как правило, уделяют много внимания внешней политике. Кто в стране считался политической «хромой уткой» (политик, утративший влияние), тот ищет поле для деятельности за рубежом. Но не Барак Обама. 44-й президент США в этом вопросе нарушает традиции своих предшественников.

И это не хорошая новость для всего мира.

Это можно будет увидеть, когда Обама будет выступать со своей ежегодной речью «О положении страны» перед Конгрессом и, согласно ожиданиям, 30 млн американцев перед телевизионными экранами.

Основная идея президента в этом выступлении: борьба с растущим неравенством. Более высокие налоги на доходы от инвестиций, скидки для семей - он будет требовать всего этого, даже если не получит большинства в парламенте. Да, для Америки это, несомненно, важная дискуссия, поскольку экономический подъем никак не коснулся людей, то было предложено перераспределение финансирования.

Но противоположность стремлению к лучшей, более справедливой Америке – это стремление к лучшему, более справедливому миру. Что в настоящее время отсутствует в повестке дня Обамы. Некоторые в Европе вполне могут сказать: Молодцы, американцы не должны вмешиваться! Только: Если американцы останутся в стороне, то ничего не будет работать.

Проще говоря: Речь не идет о нарушающих международное право войнах по методу Буша-Чейни. Старые сторонники войны, как во времена Бушей, могут снова прибегнуть к самоуверенным выступлениям, но эти люди должны выступать не в ток-шоу, а в Гааге. Первоначальная реакция Обамы на это наследие расширения власти была разумной и правильной: политика постепенного вывода (сокращение расходов), расширение международного сотрудничества. Вмешательство Америки в мусульманском мире – это подход, который вряд ли улучшил ситуацию. Перед Бушем, Обама однажды заявил, что в Ираке не было никакой Аль-Каиды.

Но Обама дискредитировал свою собственную политику отступления, потому что порой интерпретировал ее, как политику невмешательства: умеренным сирийским повстанцам США долгое время не поставляли оружия, за продвижением «Исламского государства» (IS) Обама просто наблюдал, вопреки многим предупреждениям. Несмотря на продолжающиеся воздушные атаки, последовательной стратегии в Сирии не видно. И почему президент США не поехал на «Марш молчания» в Париже, посвященный Сharlie Hebdo? Почему сегодня Белый дом называет терроризм не терроризмом, а «насильственным экстремизмом»? Понятная речь, четкая стратегия: к этому должна стремиться речь «О положении страны».

Обама в настоящее время работает над своим наследием во внутренней политике. Но он не должен забывать о наследии во внешней. В противном случае от политики сокращения расходов после его ухода из Белого дома не останется и следа, независимо от того, кто будет следующим – республиканец или демократ. Ситуация очень быстро может измениться - и мы сможем снова видеть больше участия США, как нам и хотелось бы.