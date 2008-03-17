Богатырева обвиняет Тимошенко и делает заявление от имени Президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в протекционизме интересов собственной партии.

Об этом идет речь у распространенном сегодня заявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

“Ультиматум премьер-министра о мобилизации фракции для усиления кризиса парламента в связи с ситуацией вокруг городского председателя Киева, засвидетельствовал, что глава коалиции действует эгоистично, как лидер политической силы. Таким образом, от имени правительства обеспечивается протекционизм не государственной политики, а собственной партии. Речь идет о создании политико-партийной монополии с использованием исполнительной системы власти, что может привести к легализации политической коррупции”, - считает секретарь СНБО.

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, подобные действия фракции БЮТ могут окончательно дестабилизировать ситуацию в законодательном органе, в стране в целом, а также подорвать национальную безопасность. “В таких условиях является сомнительной возможность стабильной работы парламентско-правительственной коалиции. Это неуклонно ведет к спровоцированному противостоянию в политической власти. Таким образом, искусственно создается новый уровень политического кризиса в Украине. Всю ответственность за это должны взять на себя правительство и премьер-министр Украины”, - отмечает Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО также заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО никогда не согласится с попыткой шантажировать общество и давить на главу государства и другие институты, обеспечивающие режим конституционной демократии. “Подобные действия не способствуют надлежащей оценке Украины мировыми правительствами, продолжают системно искажать представление о политике Президента и способны свести на нет усилия Главы государства в продвижении украинского национального интереса в мире”, - поясняет Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, за все последствия “применения в деятельности правительства рискованных политтехнологий, постоянного искажения политики правительства в направлении мобилизации электоральных ресурсов” должна нести ответственность команда правительства во главе с премьер-министром Украины.

“В связи с этим Президент оставляет за собой право принимать решение в рамках Конституции и действующего законодательства для обеспечения приоритетов национального интереса над интересами партийными, узкополитическими и личными”, - заявляет секретарь СНБО.