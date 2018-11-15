Украину призвали закрыть сайт "Миротворец" (видео)

Правительство Германии данную позицию не разделяет, однако появлением Шредера в списках "Миротворца" возмущено.

Немецкий МИД призвал Украину закрыть сайт "Миротворец" после того, как на нем появилось имя экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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Тот перешел работать на российский "Газпром". И не только не скрывает, что является личным другом Путина, но и откровенно советует действующей немецкой власти меньше обращать внимание на ценности и больше сотрудничать с Москвой. А Европе - признать Крым российским.

Правительство Германии данную позицию не разделяет, однако появлением Шредера в списках "Миротворца" возмущено. Украинский МИД пока на это заявление не отреагировал.

Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".