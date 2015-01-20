Бирюков рассказал, зачем нужна мобилизация

Даже когда Украина победит, она должна помнить, что рядом с ней находится враждебная страна. Об этом в прямом эфире "Свободы слова" в понедельник, 19 января, сказал советник Президента Украины Юрий Бирюков, пишет Обозреватель.

"Мобилизация нам нужна для того, чтобы в первую очередь наконец-то провести полномасштабную ротацию и отпустить домой людей, которые физически и психологически уже истощены. Год этого ужаса – это тяжелая ноша. Во-вторых, нам нужно понимать, что Российская Федерация, даже если мы условно завтра победим и восстановим территориальную целостность, подпишем все мировые соглашения, никуда не денется. Вдоль нашей границы - враждебная страна, которая показала свои враждебные намерения, несмотря на то, что она это вечно вуалирует красивыми словами", - сказал он.

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"Поэтому нам нужно постоянно готовить людей, которые знают, как пользоваться оружием, чтобы защищать нашу страну", - добавил Бирюков.