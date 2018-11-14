К Порошенко в Украинский дом приехали трое архиереев УПЦ МП: СМИ назвали их имена

Порошенко таки провел закрытую встречу в Украинском доме с некоторыми иерархами УПЦ МП.

Поздно вечером 13 ноября в Украинском доме завершилась встреча президента Украины Петра Порошенко и иерархов УПЦ МП.

По данным источников "Религиозной правды", к главе государства приехали следующие архиереи Украинской Православной Церкви Московского Патриархата: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом.

В то же время епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода, который принял решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев. По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории.

Также 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решение священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы». Кроме того, собор епископов УПЦ МП заявил о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.

Однако позже стало известно, что Порошенко таки провел закрытую встречу в Украинском доме с некоторыми иерархами УПЦ МП.