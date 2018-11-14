У Порошенко рассказали детали его встречи с иерархами УПЦ МП в "Украинском доме"

На закрытой встрече президента Украины Петра Порошенко с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата присутствовали те представители, которые поддерживают идею автокефалии.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко подтвердил встречу президента Петра Порошенко с архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее автокефалии для Украинской православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви, планируют совместно идти на собор и творить эту церковь. Они говорили о безумном давлении, которое на них оказывается. По их просьбе я сейчас не раскрываю их имен, но думаю, что достаточно скоро это будет известно, поскольку после того, как все переговоры будут проведены, и когда церковные иерархи для себя найдут общую позицию, будет объявлено о дате и месте собора и он будет проведен", – заявил Павленко.

Также он предположил, что те, кто не хотел встречи Порошенко с представителями УПЦ МП или сверяли часы с Москвой, или получали оттуда инструкции.

"Потому что как раз помешать прямому диалогу – мы можем иметь только такое объяснение, что вместо открытой дискуссии хотели сделать какую-то фактически политическую демонстрацию",- добавил Павленко.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября, должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом".

В то же время епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода, который принял решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев.

По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории.

Также 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решение священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «является недействительными и такими, что не имеет никакой канонической силы».

Кроме того, собор епископов УПЦ МП заявил о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.

Однако позже стало известно, что Порошенко таки провел закрытую встречу в Украинском доме с некоторыми иерархами УПЦ МП.