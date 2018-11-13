"Радикальная партия" Ляшко потратила 3 миллиона гривень из госбюджета на рекламу - КИУ

При этом партия поддерживает санкции против тех самых каналов, на которых размещает свою рекламу за деньги.

В третьем квартале 2018 Радикальная партия Олега Ляшко оплатила рекламу на телеканалах «112» и NewsOne за деньги, полученные из Государственного бюджета Украины. При этом партия поддерживает санкции против этих каналов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

В течение июля-сентября партия потратила на рекламу по телевидению 3 миллиона гривень. Из них 900 тысяч гривен бюджетных средств в конце августа получил телеканал "112 Украина". Еще 900 тысяч получила ООО "Новости 24" за "размещение информационных роликов в эфире телеканала" NewsOne.

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Несмотря на это, в октябре большинство народных депутатов Радикальной партии - 16 политиков, в том числе Олег Ляшко - поддержали санкции против "112 Украина" и NewsOne. Официально каналы подозревают в использовании "дискурсивных практик российской имперско-шовинистической пропаганды".

"С одной стороны, Радикальная партия поддерживает санкции в отношении 112 канала и NewsOne, обвиняя их в российской пропаганде. С другой стороны, за месяц до голосования в Раде перечисляет этим каналам значительные суммы средств за размещение рекламных роликов, что выглядит, мягко говоря, нелогично. При этом речь идет о расходовании именно государственных средств, полученных партией из бюджета", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в июле-сентябре РПЛ потратила 12,9 миллионов гривень. Треть средств - 4,8 миллионов - партия направила на рекламу (3 миллиона - на рекламу по ТВ и 1,5 миллиона - на печатные СМИ). При этом из 12,9 миллионов расходов только 87 тысяч гривен были собственными средствами партии. Остальные - деньги из госбюджета, отмечает КИУ.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, за Олега Ляшко не проголосуют ни в коем случае около четверти избирателей.