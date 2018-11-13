Российский политолог рассказал, как изменится жизнь в Донецке и Луганске после псевдовыборов

"Новые" главари "ДНР" и "ЛНР" принадлежат разным группам влияния в Кремле, что существенно отразится на политике, что проводится в Луганске и в Донецке.

Так называемые выборы на оккупированных территориях Донбасса проводились по стандартной российской модели. Точно так же избирательный процесс обычно происходит и в самой Российской Федерации.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Окара, передает «Обозреватель». Он пояснил, что реальных конкурентов, например, в Донецке у Пушилина, таких как Ходаковский или Губарев, просто не допустили до этих выборов, как всегда это делается в РФ.

Читайте такжеУкраина инициировала внеочередное заседание ТКГ из-за "выборов" на Донбассе

"Эти выборы могут быть названы "выборами" в кавычках. Это нелегитимный и нелегальный акт, нелегальная акция, эти так называемые "президенты" "Л/ДНР" – они полностью ставленники и марионетки Кремля", – заверил Окара.

Однако, добавил он, следует отметить, что "новые" главари "ДНР" и "ЛНР" принадлежат разным группам влияния в Кремле, что существенно отразится на политике, что проводится в Луганске и в Донецке.

"Говорят, что у Кремля много башен, так вот они имеют отношение к разным башням Кремля. В Луганске мы видим ставленника от ФСБ, который был реальным полковником СБУ и теперь является генерал-майором "КГБ ЛНР". И там будут задействованы административно-политические методы управления", – уточнил политолог.

Тогда как в Донецке, пояснил Окара, при власти Пушилин, известный как дальний родственник Остапа Бендера. Человек гражданский, а не силовик, который любит говорить о мире и поиске компромиссов. Соответственно, в Донецке будут задействованы, скорее, экономические методы управления.

"Тогда как в Луганске точно будет военная диктатура", – подытожил эксперт.