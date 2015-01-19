Порошенко подтвердил, что поедет на годовщину освобождения Освенцима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи с премьер-министром Республики Польша Евой Копач.

Читайте такжеПольша не пригласила Путина в Освенцим из-за Украины"Я хотела бы вас, господин президент, спросить, окажете ли вы нам такую честь, ы будете ли участником чествования 70-й годовщины (освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц" ("Освенцим")", - отметила Копач. На что украинский президент ответил утвердительно.