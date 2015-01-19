Порошенко подтвердил, что поедет на годовщину освобождения Освенцима
15:49, 19 января 2015Политика
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Президент Петр Порошенко намерен посетить Польшу для участия в мероприятиях к 70-летию освобождения концентрационного лагеря "Освенцим" 27 января.
Порошенко подтвердил визит на годовщину освобождения Освенцима / Wikimedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи с премьер-министром Республики Польша Евой Копач.
Читайте такжеПольша не пригласила Путина в Освенцим из-за Украины"Я хотела бы вас, господин президент, спросить, окажете ли вы нам такую честь, ы будете ли участником чествования 70-й годовщины (освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц" ("Освенцим")", - отметила Копач. На что украинский президент ответил утвердительно.
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