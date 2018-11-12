США пригрозили России новыми санкциями из-за псевдовыборов в ОРДЛО

В Соединенных Штатах подчеркнули, что марионеточные формирования "ДНР" и "ЛНР" и вооруженные группировки боевиков должны быть расформированы.

В Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Читайте также"Выборы" на Донбассе без согласия Украины недействительны - ПА ОБСЕ

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам в осуждении бутафорских "выборов", которые состоялись 11 ноября на контролируемом Россией востоке Украины. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы институционализировать на Донбассе своих ставленников в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках". Эти образования не имеют места в Минских соглашениях и в рамках конституционного уклада Украины, и они должны быть расформированными вместе с незаконными вооруженными формированиями", - отмечается в заявлении.

"Если Россия рассчитывала, что незаконные "выборы" от 11 ноября будут способствовать международному уважению к ее марионеткам, то международная реакция доказывает, что это было ошибкой. ОБСЕ отказалась наблюдать за вчерашним фарсом. Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на площадках Совета безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский Союз выступили в один голос против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим вводить связанные с Украиной санкции против России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.