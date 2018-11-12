Сербская церковь выступила против украинской автокефалии

Церковь предлагает Константинополю и другим автокефальным церквам рассмотреть украинский вопрос на Всеправославном соборе.

Сербская православная церковь считает "неканоническим" решение Константинополя о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

Об этом говорится на официальном сайте Сербской церкви, пишет ТСН.

Так, собор церкви "с сожалением констатировал, что Константинопольский патриархат сделал канонически необоснованное решение о реабилитации двух лидеров раскольнических групп Украины Филарета Денисенко и Макария Малетича". Поэтому Следовательно, решение Синода Константинопольского патриархата необязательные для Сербской православной церкви", - говорится в сообщении.

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Сербская церковь также не будет вступать в евхаристическое общение с реабилитированными Константинополем православными клириками Украины.

Церковь предлагает Константинополю и другим автокефальным церквам рассмотреть украинский вопрос на Всеправославном соборе, чтобы "подтвердить и укрепить соборность и единство Православной церкви".

Ранее Македония обратилась к Вселенскому Патриархату в Константинополе относительно отсоединения от Сербской православной церкви.

Напомним, 3 ноября в турецком Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко подписали соглашение о сотрудничестве. Порошенко подчеркнул, что завершается процесс создания автокефальной церкви, созданы все условия для подготовки к Собору, чтобы томос было предоставлено в соответствии с канонами церкви.