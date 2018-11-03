Соглашение с Вселенским патриархатом создает условия для завершения предоставления украинской церкви автокефалии - Порошенко

По словам Порошенко, объединительный собор Украинской православных церквей будет готовиться в соответствии с канонами православной церкви.

Президент Петр Порошенко заявил, что соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Вселенским патриархатом и Украиной создает необходимые условия для проведения объединительного собора украинских православных церквей и завершения процедуры предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной со Вселенским патриархом Варфоломеем пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле.

Порошенко выразил благодарность синоду и всем иерархам Вселенского патриархата за «чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации церкви и дороги к Богу».

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, создает все условия, чтобы процесс подготовки к собору (объединительному собору украинских православных церквей - УНИАН), процесс предоставления Томоса был приведен в четкое соответствие с канонами православной церкви», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.