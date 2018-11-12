Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в соседний венгерский город – Москаль

Председатель Закарпатской ОГА считает, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Москаль сообщил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов - УНИАН) в соседний венгерский город Кишварда (город в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии - УНИАН). Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство - УНИАН)», - заявил он, добавив, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.

Читайте такжеВенгрия не несет угрозы территориальной целостности Украины на Закарпатье - Москаль

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров в Украине из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в украинских учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Кроме того, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консула Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.