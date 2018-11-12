В УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества

В УПЦ КП назвали информацию росСМИ о возможном переносе Рождества "информационной диверсией".

Единая поместная церковь не рассматривает вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря.

Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Зоря, передает Лига.

"Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих "новостей" как "факт", что единая поместная УПЦ якобы "будет использовать новый стиль" церковного календаря. Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине", - отметил архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

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"Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса. Каждая автокефальная церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований в этом в томосе, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливалось", - подчеркнул пресс-секретарь Киевской патриархии

Он напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем.

"И все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос томоса и автокефалии с этим никак не связан", - сказал архиепископ Евстратий Зоря.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.