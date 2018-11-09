"Оппоблок" созывает политсовет для оценки союза Бойко и Левочкина с партией Медведчука

"Видимо, господин Бойко и господин Левочкин решили вступить в партию «За життя»".

Партия "Оппозиционный блок" 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука "За жизнь".

Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Подписание некоего соглашения по созданию «Оппозиционной платформы» сегодня в стенах Верховной Рады — это частная инициатива Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии «Оппозиционный блок», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", — заявил он.

Новинский также подчеркнул, что "Оппоблок" будет требовать проведения съезда партии.

"С той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решения по этому поводу", — добавил он.

Нардеп отметил, что пока еще сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

"Видимо, господин Бойко и господин Левочкин решили вступить в партию «За жизнь», раз у них есть такие инициативы. Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко", — уверен он.

Напомним, 9 ноября группа депутатов "Оппозиционного блока" (так называемое "крыло Бойко-Левочкина") решила заключить союз с партией "За жизнь", фактическим лидером которой является пророссийский политик Виктор Медведчук.

В 2014 году "Оппозиционный блок" создавался на обломках ПР как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракций: Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представляет "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское".