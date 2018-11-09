Гройсман просит Раду усилить полномочия премьер-министра

Глава правительства обещает в течение трех месяцев после принятия его предложений навести в стране «реальный порядок».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что внесет в Верховную Раду проект изменений в закон о Кабинете министров в части усиления полномочий премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

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«Хочу сказать - как премьер-министру и правительству нам недостаточно полномочий», - отметил Гройсман.

По его словам, политики должны решать, какая будет система управления в государстве - президентско-парламентская или парламентско-президентская.

«Но я категорически поддерживаю наведение порядка в стране», - сказал премьер.

«Я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра. Если вы это поддержите, то я в течение трех месяцев ответственно заявляю, что наведу в стране реальный порядок», - добавил Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер предупредил народных депутатов об ответственности при принятии закона о госбюджете на следующий год.