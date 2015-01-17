Россия использует Донбасс как полигон для испытания новейшего оружия

Российская сторона не только перебрасывает оружие боевикам на Донбасс, но и использует регион в качестве полигона для испытания своих новейших образцов оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, российская сторона усиливает свой военный контингент вдоль украинско-российской границы.

Читайте такжеБоевики вернулись к применению РСЗО "Ураган" - Лысенко"По данным разведки, вблизи г. Ростов-на-Дону зафиксировано размещение современной тяжелой военной техники ВС РФ. В частности, это ТОС-1 «Буратино», ЗРК С-300В, РСЗВ 9К58 «Смерч», РСЗВ 9К57 «Ураган», танки Т-90 и Т-72B3, БТР-80АМ. Такое вооружение периодически перемещается на территорию Украины и используется для обстрела позиций ВС Украины. Также проводятся испытания новых комплексов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Таким образом, Россия цинично использует Донбасс в качестве полигона для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения", - сказал Лысенко.