Нашу Украину трясет от мысли о Меморандуме и истерики, которую ”кое-кто устраивает”

В “Нашей Украине” не сдерживаются в высказываниях: Юля буквально берет за горло... Требование как можно быстрее подписать Меморандум об оранжевой коалиции звучит едва не как шантаж. А еще поговаривают, что части “нашеукраинцев”, которые будут способствовать в подписании документа, обещаны конкретные должности (например, Зваричу – вице-спикера)...

Мы адресовали несколько вопросов представителю правительства в парламенте, активисту “Нашей Украины” Борису Беспалому.

- Борис Яковлевич, “Нашу Украину” обвиняют в промедлении с подписанием соглашения о создании оранжевой коалиции, а также в ведении тайных переговоров с “Регионами”...

Любые официальные переговоры относительно создания коалиции должны начаться после объявления результатов выборов. И это позиция Президента. Он обеспечил прозрачность выборов и способен обеспечить прозрачность процесса формирования большинства. Ющенко видит в парламентском большинстве “Нашу Украину”, “БЮТ”, СПУ. “Наша Украина” не мыслит себя - ни при каких условиях - в коалиции с Компартией и “Партией Регионов” и не ведет с ними никаких переговоров о создании коалиции.

- Почему “Наша Украина” не подписывает Меморандум, предложенный Морозом и БЮТ, уже сейчас?

Верховная Рада начинает работать с середины мая... Мы не понимаем этой истерики, которую здесь кое-кто устраивает. Тон заявлений о том, что “Промедление смерти подобно” и что следует немедленно принять все документы, просто непонятный. Общий политический документ может иметь любое название, но он должен состоять из двух частей. Первая, это – программа действий для Украины. После того, как принимается эта часть, идет подбор команды. Подчеркну, это не просто выбор человека, которому будет передана вся власть в стране, а команды, способной выполнить эту программу, начиная с должности Председателя Верховной Рады и, заканчивая главами райгосадминистраций. На местном уровне к такой коалиции могут присоединяться, кроме СПУ и БЮТ, те политические силы, которые поддерживают Ющенко, - “ПОРА-ПРП” и блок Костенко-Плюща.

- Но над текстом Меморандума работали представители всех оранжевых сил: Роман Зварич, Иосиф Винский, Александр Турчинов...

Документ, в котором написано, что трава зеленая, небо синее, а команда Януковича не очень демократическая, нам не нужный. Нужна программа конкретных действий. Текст недоработан, там непрозрачные кадровые формулы. Если бы такой рамочный документ был подписан к выборам, то это служило бы ориентиром для избирателя. А теперь какой смысл выписывать формулу очередности - кто за кем предлагает свои кандидатуры? Мы должны сделать программу действий и поставить готовые фамилии. Например, принимаем налоговый кодекс: дата, предлагаемые кадровые позиции, принимаем реформу жилищного хозяйства - опять дата и кадровые позиции. А рамочный документ о том, что мы не дружим с Януковичем, а дружим с Тимошенко и Морозом, имел значение к выборам. Серьезный документ - это программа с готовым составом правительства.

Сейчас мы работаем и над программой, и над конкретными фамилиями...

- Президент встречался с Януковичем. И, наверное, не без основания говорят о возможности формирования “цветного” большинства?

“Наша Украина” крайне возмущена тем, что обычный факт разговора трактуется как договоренность. Никогда мы не вели переговоры с Януковичем на предмет создания большинства. Вчера Андрей Шкиль в эфире 5-го канала спрашивает меня: так что, Президент о погоде с лидером регионов говорил? Мне это напомнило Паниковского, который спрашивает: если гири не золотые, то какие они, по-вашему? Президент страны может встречаться со всеми политическими силами и говорить о чем угодно. Я как представитель Президента в Кабмине консультировался со всеми политическими силами. Мы здороваемся, общаемся по конкретным проблемам. Но это не имеет ничего общего с созданием общего большинства. Общее большинство - плод чьего-то болезненного воображения.

- Возможно ли такое большинство в будущем, ведь вашей троице пророчили быстрый раскол?

На этот момент мы не ведем об этом никаких переговоров...